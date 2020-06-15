Ругавшие eBay блогеры получили от сотрудников компании посылки с насекомыми

https://static.news.ru/photo/4251108a-af9f-11ea-89e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Schoening/www.imago-images.de/Global Look Press

Два блогера из Массачусетса получили несколько посылок с живыми насекомыми, похоронными венками и окровавленные маски свиньи после критики компании eBay. Так на нелицеприятные отзывы отреагировали сотрудники компании.

По данным Минюста США, всех шестерых работников, принимавших участие в рассылке, уволили. Им предъявлены обвинения в виртуальном преследовании пары, которая ведёт блог о крупных компаниях, которые занимаются онлайн-продажами, и иногда критикует их.

Обвинители отмечают, что один из сотрудников, занимавший руководящую должность, поручил подчинённым «анонимно доставлять беспокойство паре, чтобы свести их с ума и заставить чувствовать себя некомфортно» до тех пор, пока блогеры не перестанут плохо отзываться о eBay. Планировалось мешать пострадавшим жить, а после направить к ним представителей компании для якобы помощи, чтобы «создать хорошее впечатление» о eBay.

Бывшие сотрудники отправляли пострадавшим письма с угрозами, посылки с личинками мух, живыми пауками и тараканами. Также некоторые из них якобы прилетали в Массачусетс, чтобы наблюдать за блогерами и попытаться проникнуть в их гараж для установки GPS-трекера на принадлежащий им автомобиль.

Мы никогда не видели компанию, которая бы делала нечто подобное раньше, — подчеркнул прокурор Массачусетса Эндрю Леллинг.

Комментируя ситуацию, в компании отметили, что о подозрительных манипуляциях работников стало известно в прошлом году, eBay также принесла извинения за случившееся, передаёт New York Post.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Сети осудили блогера и основательницу бренда «Мам, купи» Дарью Зарыковскую за то, что она обматерила свою сотрудницу и уволила её во время пандемии коронавируса.