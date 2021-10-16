Россиянка подала иск к распорядителям имущества финансиста Эпштейна 

Гражданка России подала в суд на распорядителей имущества американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив последнего в сексуальном насилии. Иск от имени россиянки и нескольких других лиц был зарегистрирован в суде Южного округа штата Нью-Йорк 14 октября. При этом истец фигурирует в документах под псевдонимом.

Согласно материалам дела, Джеффри Эпштейн с 2017 года заманивал жившую в то время в Москве девушку в свои дома в Париже, Флориде и на Американских Виргинских островах, предлагая при этом содействие и продвижение в карьере. В результате же, добившись согласия на приезд, он неоднократно подвергал девушку насилию. Истец обвиняет помощницу Эпштейна Лесли Грофф, которая якобы способствовала организации поездок: она покупала билеты и назначала встречи.

В материалах дела также указывается, что данная девушка была не единственной россиянкой или уроженкой стран Европы, с которыми Эпштейн вёл себя неподобающим образом.

Он обманным путём заманил десятки и десятки женщин из России и других стран Европы, <...> обещая карьерные возможности, — говорится в материалах дела.

Финансист Джеффри Эпштейн был задержан в июле 2019 года. В прокуратуре ему сообщили о наличии свидетельств того, что он в 2002–2005 годах организовывал в свой дом на Манхэттене десятки визитов несовершеннолетних девушек, младшей из которых было 14 лет. В числе друзей и знакомых Эпштейна фигурировали действующие и отставные должностные лица США и ряда стран мира, а также крупные предприниматели и звёзды шоу-бизнеса.

Уголовное дело было прекращено после самоубийства финансиста в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Ранее стало известно, что британская полиция не будет принимать меры против принца Эндрю (сын королевы Великобритании Елизаветы II) после рассмотрения обвинений в сексуальном насилии против несовершеннолетней американки в 2000–2002 годах. Проверка по этому делу была начала в августе.