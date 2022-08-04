«Россия удерживает Бриттни»: Байден о тюремном заключении баскетболистки Байден назвал «неправомерным» тюремный приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду гашиша

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Президент США Джо Байден назвал «неправомерным» тюремное заключение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, игравшей в составе екатеринбургского УГМК, написали на сайте Белого дома. Американский лидер потребовал от российских властей немедленного освобождения спортсменки, а также пообещал продолжать «неустанную» работу по возвращению центрфорварда и полицейского Пола Уилана, ранее обвиненного в шпионаже, на родину.

Сегодня гражданка США Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бритни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде, — цитирует Байдена Белый дом.

Ранее российский суд признал американскую баскетболистку Бритни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта» и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в значительном размере».

Прокурор запрашивал для спортсменки 9,5 года колонии. Она подчеркнула, что в ходе следствия и суда не установлено отягчающих или смягчающих вину Грайнер обстоятельств. Кроме того, гособвинение запросило штраф в размере 1 млн рублей. Сторона защита настаивает на оправдательном приговоре.