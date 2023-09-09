«Россия смеется»: на Аляске оценили решение Байдена по газу Губернатор Аляски: ограничивший газодобычу Байден превратил США в посмешище

Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент Джо Байден решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске превратил США в государство, над которым смеются в России и других странах, заявил в беседе с Fox Business губернатор штата Майк Данливи. По словам республиканца, в решении хозяина Белого дома нет смысла, «как на это ни посмотри».

Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран — они все смеются над Соединенными Штатами. Я историк <...>, и не могу вспомнить в истории государств или империй пример, где бы они настолько вставляли себе палки в колеса, как это происходит в настоящее время с этой администрацией, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что «большинство из нас ждут не дождутся 2024 года», когда в США пройдут выборы президента.

В Белом доме ранее заявляли, что Байден отменил выданные предыдущей администрацией разрешения на аренду земель на Аляске для разработки нефтяных и газовых месторождений, чтобы сохранить арктические земли и дикую природу.

Ранее Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он внезапно ушел с церемонии награждения в Белом доме. Он внезапно покинул мероприятие по награждению ветеранов Вьетнамской войны, после чего бывший «морской котик» Шон Райан, сказал, что хозяин Белого дома демонстрирует «постоянное неуважение» к людям.