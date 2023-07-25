Европейцы рискуют остаться без поставок газа из-за США La Croix: Европа может остаться без поставок газа из-за недовольства в США

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Ряд европейских стран может лишиться поставок газа из США, поскольку Вашингтон может в любой момент прекратить их из-за недовольства местных производителей, пишет издание La Croix. Авторы портала выразили мнение, что американская сторона может в любой момент «перекрыть кран».

Текущая ситуация всерьез беспокоит местных производителей, которые уверены, что поставки голубого топлива в Европу приводит к росту цен на внутреннем рынке. Не исключено, отметили обозреватели, в случае победы республиканцев на выборах на эту проблему обратят внимание.

По мнению авторов издания, европейские государства попали в сильную зависимость от поставок американского газа, поскольку отказались от российского топлива. Перекрытие поставок сжиженного природного газа на европейский континент станет «шоком» для ряда государства, так как в настоящее время для американского СПГ нет альтернативы

Ранее экономист Вячеслав Зайченко раскритиковал планы Германии отказаться от российских энергоресурсов. По его мнению, такое решение может вернуть ФРГ «в каменный век». Специалист обратил внимание на то, что в настоящее время на мировом рынке нет свободных альтернативных источников нефти, в связи с чем с Берлином никто не будет делиться своими ресурсами.