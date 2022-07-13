ФРГ предсказали возврат в каменный век после отказа от российского газа Экономист Зайченко предрек возврат ФРГ в каменный век после отказа от российского газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Германия планирует отказаться от использования российской нефти и угля, крупные поставщики энергоресурсов не станут делиться топливом с Берлином, заявил экономист экономист Вячеслав Зайченко. Он заверил, что не понимает, «в какую игру играет Германия», передает «360».

Свободных альтернативных источников нефти на мировом рынке нет, и делиться свободными объемами с Германией никто не будет — это уже заявляли Япония, Австралия, Канада, все крупные поставщики этих ресурсов. Если даже Иран начнет им отпускать нефть, они больше двух миллионов тонн в год поставить не смогут, — уточнил Зайченко.

Экономист считает, что Берлин просто хочет «свалить на кого-то» свои проблемы из-за риска рецессии. Вместе с этим он напомнил, что 90% поступающего в Европу газа тратится на энергоснабжение. В связи с этим Зайченко предположил, что в Германии наступит каменный век, если Берлин откажется от поставок российского газа, так как альтернативных источников снабжения у страны нет.

Ранее замглавы Минфина ФРГ Йорг Кукис заявил, что до конца текущего года Германия намерена полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. Ограничения против российских угля и нефти предусмотрены в пятом и шестом пакетах санкций Евросоюза.