Россия и США изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС NASA: Россия и США изучат варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС

Фото: Роскосмос

Специалисты NASA и Роскосмоса продолжат совместно изучать варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22», сообщила РИА Новости представитель американского космического агентства Келли Хампфрис. Она отказалась раскрывать варианты того, как это будет реализовано, лишь уточнив, что экипаж остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы. Обращалась ли российская сторона для содействия к NASA, Хампфрис также не сообщила.

NASA и Роскосмос продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой, — сказала Хампфрис.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции. Впоследствии специалисты Роскосмоса установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22»: уточнялось, что повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.