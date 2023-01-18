Российский игрок клуба НХЛ отказался от формы с ЛГБТ-символикой Защитник «Филадельфии Флайерс» Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Фото: Marc Sanchez/Icon Sportswire/Global Look Press

Иван Проворов

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов не стал участвовать в предматчевой акции в поддержку ЛГБТ. Российский спортсмен не вышел на раскатку перед встречей с «Анахаймом», во время которой игроки его команды появились на площадке в форме с номерами, исполненными в радужных цветах. После матча, ставшего победным для «Филадельфии», Прохоров объяснил, что решил остаться верным своим религиозным принципам, передает его слова в соцсетях журналист Дэн Гельстон.

Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии, — сказал хоккеист.

В самом матче против «Анахайма» Проворов участвовал, однако записать на свой счет результативные действия ему не удалось. При этом коллектив россиянина одолел соперника со счетом 5:2.

Проворов перешел в «Филадельфию» в 2016 году. За это время он сыграл 495 матчей и забросил 61 шайбу.

Ранее российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне-2022/23 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это 17-й сезон, в котором хоккеист достиг подобного результата, повторив рекорд Майка Гартнера.

Овечкин отметился голом в матче против «Филадельфии Флайерз». После этого он стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил не менее 400 шайб в домашних матчах.