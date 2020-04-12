Режим масштабного бедствия впервые введён на всей территории США

https://static.news.ru/photo/6d639e5a-7c64-11ea-9ee6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вайоминг стал последним американским штатом, в котором в 2020 году ввели режим масштабного бедствия из-за коронавируса. Объявил о новом статусе территории президент США Дональд Трамп.

Об этом в своём Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Впервые в истории президент объявляет, что режим масштабного бедствия существует во всех 50 штатах сразу, — говорится в его сообщении.

With @realDonaldTrump âs declaration for WY, the President has now declared for the 1st time in history that a major disaster exist within all 50 states at once. The President continues to respond to the needs of every Governor to protect the health of all Americans. #COVID19 — Judd Deere (@JuddPDeere45) April 11, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в стране. По её словам, пик заболеваемости ещё не пройден, однако ситуация улучшается.