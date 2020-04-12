США

Режим масштабного бедствия впервые введён на всей территории США

05:18, 12 апреля 2020 87
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вайоминг стал последним американским штатом, в котором в 2020 году ввели режим масштабного бедствия из-за коронавируса. Объявил о новом статусе территории президент США Дональд Трамп.

Об этом в своём Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Впервые в истории президент объявляет, что режим масштабного бедствия существует во всех 50 штатах сразу, — говорится в его сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в стране. По её словам, пик заболеваемости ещё не пройден, однако ситуация улучшается.

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