Режим масштабного бедствия впервые введён на всей территории США

https://static.news.ru/photo/6d639e5a-7c64-11ea-9ee6-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вайоминг стал последним американским штатом, в котором в 2020 году ввели режим масштабного бедствия из-за коронавируса. Объявил о новом статусе территории президент США Дональд Трамп.
Об этом в своём Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Впервые в истории президент объявляет, что режим масштабного бедствия существует во всех 50 штатах сразу, — говорится в его сообщении.
With @realDonaldTrumpâs declaration for WY, the President has now declared for the 1st time in history that a major disaster exist within all 50 states at once. The President continues to respond to the needs of every Governor to protect the health of all Americans. #COVID19
Ранее NEWS.ru сообщал, что координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в стране. По её словам, пик заболеваемости ещё не пройден, однако ситуация улучшается.