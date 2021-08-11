Республиканцы заблокировали работу сената из-за «Северного потока — 2»

Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали утверждение кандидатов на должности в Госдепартаменте США. Политики выразили протест, который будет продолжаться до тех пор, пока администрация американского лидера Джо Байдена не введёт предусмотренные конгрессом санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает The Hill.

По мнению Круза, с окончанием строительства трубопровода Россия будет получать миллиарды долларов. Он считает , что РФ якобы сможет использовать деньги для «вредоносных усилий в Европе и во всём мире».

В свою очередь председатель комитета по международным отношениям сената Боб Менендес раскритиковал действия Круза. Он призвал не блокировать работу палаты из-за политических разногласий.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, а также Украина и несколько европейских стран.

Ранее Байден назначил Амоса Хохштейна спецпредставителем Госдепартамента по вопросам энергетики. Американец считается противником проекта «Северный поток — 2». По данным Axios, Хохштейн будет прилагать все усилия, чтобы придерживаться эффективной стратегии по управлению угрозой. Ожидается, что Германия назначит своего собственного представителя для работы с Хохштейном.