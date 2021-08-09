Представителем Госдепа по энергетике стал противник «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпредставителем Госдепартамента по вопросам энергетики. Американец считается противником проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Axios.

По данным издания, Хохштейн будет прилагать все усилия, чтобы придерживаться эффективной стратегии по управлению угрозой. Ожидается, что Германия назначит своего собственного представителя для работы с Хохштейном.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, а также Украина и несколько европейских стран.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы возмущены сделкой между США и Германией по поводу газопровода «Северный поток — 2». По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, в обмен на снятие санкций с участников проекта Вашингтон и Берлин обязуются компенсировать Украине потери от транзита газа. Как демократы, так и республиканцы считают это слабым утешением для Киева и настоящим подарком для Кремля.