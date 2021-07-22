Байдену аукнется: сделка по «Северному потоку — 2» возмутила сенаторов США

Американские сенаторы возмущены сделкой между США и Германией по поводу газопровода «Северный поток — 2». По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, в обмен на снятие санкций с участников проекта Вашингтон и Берлин обязуются компенсировать Украине потери от транзита газа. Как демократы, так и республиканцы считают это слабым утешением для Киева и настоящим подарком для Кремля.

Выступая перед сенатом США 21 июля, Нуланд перечислила основные условия сделки. Так, Германия обязуется добиваться сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 года, а также препятствовать использованию энергоресурсов как инструмента давления на Киев. Кроме того, обе страны пообещали вложить до $1 млрд в «зелёный фонд» Украины для развития возобновляемых источников энергии.

В нынешнем виде документ выглядит как попытка США сохранить лицо при вынужденной уступке Германии. Конгрессмены из обеих партий потратили немало времени на разработку и принятие санкций, призванных остановить строительство «Северного потока — 2». Администрация президента Джо Байдена же свела их усилия к нулю, уступив давлению ФРГ и других европейских участников проекта.

Наибольшее возмущение шаг Байдена вызвал в рядах оппозиционной Республиканской партии. Именно она выступала основным лоббистом санкций против «Северного потока — 2» и поддерживала американскую нефтегазовую индустрию, которая стала бы главным выгодоприобретателем в случае устранения российского конкурента.

Это историческая геополитическая ошибка, — охарактеризовал сделку сенатор-республиканец Тед Круз. — Российские диктаторы будут зарабатывать миллиарды долларов каждый год на этом подарке Джо Байдена.

Тед Круз Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Коллеги Круза обратили внимание на то, что позволяя завершить проект «Северный поток — 2», Вашингтон оставляет Украину без опеки, фактически предавая союзника.

Эта бедная, беспомощная нация, противостоящая злой Российской Федерации, которую они так характеризовали год назад, для них больше не жертва, — удивился смене курса демократов республиканский сенатор Марко Рубио.

Недовольны не только противники Байдена, но и его однопартийцы, хотя они выступают с критикой более осторожно, обращая внимание на то, что дополнительный канал прокачки углеводородов не отвечает целям борьбы с глобальным потеплением.

Я этому не рад, — заявил сенатор-демократ и член сенатского комитета по международным отношениям Тим Кейн. — Я этому не рад как с точки зрения российской политики, так и с точки зрения изменений климата.

Представители Киева тоже не смогли скрыть своего возмущения, несмотря на просьбу Госдепа воздержаться от критики «Северного потока — 2» после заключения сделки между США и Германией.

Это решение создало политическую, военную и энергетическую угрозу для Украины и Центральной Европы, — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау. — В то же время оно повысило способность России дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе, закрепляя разногласия между НАТО и членами Евросоюза.

Между тем сейчас неподходящее время для Байдена, чтобы ссориться с сенаторами. На рассмотрении верхней палаты конгресса находится дорогостоящий законопроект об инфраструктурной реформе. В случае одобрения она имеет все шансы, чтобы стать главным достижением Байдена на посту президента. Однако сенаторы-республиканцы блокируют принятие законопроекта, выражая недовольство отдельными аспектами. В растянувшемся процессе торга важен каждый голос, и «пощёчина» сенаторам в виде сделки по «Северному потоку — 2» может отразиться на позициях президента в будущем.

nord-stream2.com

С этим согласен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В разговоре с NEWS.ru он высказал точку зрения, что проблема «Северного потока — 2» была наиболее простой в очереди на решение президентской администрацией. В этом вопросе она хотя бы имела рычаги давления, которыми в итоге предпочла не пользоваться. С вопросами вроде иранской ядерной сделки или Северной Кореи будет справиться ещё сложнее, а отсутствие результатов на внешнеполитическом фронте аукнется президенту и его партии на промежуточных выборах в 2022 году.