Меркель назвала сделку по «Северному потоку — 2» шагом вперёд

Сделка Германии и США по «Северному потоку — 2» является хорошим шагом вперёд. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её слова приводит РИА Новости.

Меркель подчеркнула, что эта сделка не устраняет расхождений в позициях двух стран по газопроводу. Она отметила, что соглашение было достигнуто лишь между правительствами, парламенты двух стран необязательно единогласно его поддержат.

У нас есть большой список задач, например, продление транзитного контракта, поддержка трансформации энергоснабжения на Украине, подключение Украины через реверсные поставки к европейской системе энергоснабжения, — сказала Меркель на ежегодной пресс-конференции, которая может стать для неё последней в должности канцлера ФРГ.

Также Меркель затронула тему пандемии коронавируса в Германии. Она выразила тревогу в связи с ростом числа заболеваний в ФРГ и призвала граждан сделать прививку от COVID.

Она выразила надежду, что Евросоюзу не придётся вводить санкции из-за «Северного потока — 2», так как Москва заверяла, что не будет использовать его как инструмент давления.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что власти ФРГ планируют развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной и выделят для этого $70 млн.