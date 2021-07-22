Меркель назвала сделку по «Северному потоку — 2» шагом вперёд
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:07, 22 июля 2021
Ангела МеркельФото: Wolfgang Kumm/dpa/GLOBAL LOOK PRESS
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Сделка Германии и США по «Северному потоку — 2» является хорошим шагом вперёд. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её слова приводит РИА Новости.
Меркель подчеркнула, что эта сделка не устраняет расхождений в позициях двух стран по газопроводу. Она отметила, что соглашение было достигнуто лишь между правительствами, парламенты двух стран необязательно единогласно его поддержат.
У нас есть большой список задач, например, продление транзитного контракта, поддержка трансформации энергоснабжения на Украине, подключение Украины через реверсные поставки к европейской системе энергоснабжения, — сказала Меркель на ежегодной пресс-конференции, которая может стать для неё последней в должности канцлера ФРГ.
Также Меркель затронула тему пандемии коронавируса в Германии. Она выразила тревогу в связи с ростом числа заболеваний в ФРГ и призвала граждан сделать прививку от COVID.
Она выразила надежду, что Евросоюзу не придётся вводить санкции из-за «Северного потока — 2», так как Москва заверяла, что не будет использовать его как инструмент давления.
Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».
Ранее сообщалось, что власти ФРГ планируют развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной и выделят для этого $70 млн.