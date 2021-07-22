ФРГ выделит 70 млн долларов на развитие энергетических проектов с Украиной

Власти ФРГ планируют развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной и выделят для этого $70 млн. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина по теме «Северного потока — 2».

В документе отмечается, что Германия будет развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в сферах возобновляемых энергоресурсов и эффективности использования энергии.

Речь также пойдёт о поддержке инициатив по уходу от использования угля, — подчёркивается в документе.

Кроме того, ФРГ будет помогать обеспечивать энергетическую безопасность Украины. Германия окажет техническую поддержку интеграции Украины в Европейскую систему электроснабжения и поддержит реформы украинского энергетического сектора.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал эту сделку «враждебной». Он считает, что документ противоречит духу переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.