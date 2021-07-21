США рассказали о договорённостях с Германией по «Северному потоку — 2»

Госдепартамент США официально анонсировал с Германией договорённость по проекту «Северный поток — 2». Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.

Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей, — заявила она, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса.

По этому соглашению Берлин будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после 2024 года. США и Германия выделят Украине финансовую поддержку на диверсификацию энергетических ресурсов. Также в соглашении сказано, что Берлин будет выступать за санкции в отношении Москвы, если российские власти начнут давить на другие страны, используя энергоресурсы.

Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины, — подчеркнула Нуланд.

Ранее советник Госдепа США Дерек Шолле встретился в Киеве с представителями украинских властей. Политики обсуждали тему газопровода «Северный поток — 2», и представитель американской стороны подчеркнул, что Штаты выступают против использования Россией энергетики в качестве принуждения Украины или любого другого европейского государства.

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что политика Белого дома по газопроводу «Северный поток — 2» является проявлением нечестной конкуренции. Он подчеркнул, что Москва выступает против подобных методов и такой модели поведения.

Член комитета сената США по международным отношениям Тед Круз высказал мнение, что сделка между Берлином и США по «Северном потоку — 2» станет катастрофой для США и их союзников, а также будет победой России. Политик считает, что в этом случае американский лидер Джо Байден сдастся президенту России Владимиру Путину.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. США активно противились строительству объекта, поскольку намеревались продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. Также против «Северного потока — 2» выступают Украина и ряд европейских стран.