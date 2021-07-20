США призвали Украину не критиковать сделку по «Северному потоку — 2»

Администрация президента США Джо Байдена призвала Киев воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона и Берлина по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает Politico.

По данным издания, американские чиновники предупредили Киев о том, что публичная критика соглашения Германии и США по «Северному потоку — 2» может навредить отношениям США и Украины. Также представители Белого дома призвали украинские власти не обсуждать планы Берлина и Вашингтона с американским конгрессом.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. США активно противились строительству объекта, поскольку намеревались продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. Также против «Северного потока — 2» выступают Украина и ряд европейских стран.

Ранее сообщалось, что Германия и США могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2» в среду, 21 июля. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена не станет противиться завершению возведения трубопровода.