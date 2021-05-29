Рекордсмен НБА Марк Итон умер в возрасте 64 лет

https://static.news.ru/photo/cd249c28-c0af-11eb-bb38-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: dekatop.com

В США в возрасте 64 лет умер знаменитый центровой клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Юта Джаз», обладатель нескольких спортивных рекордов Марк Итон. Об этом сообщает издание The Salt Lake Tribune.

По данным СМИ, Итон отправился на велосипедную прогулку в округе Саммит, штат Юта, и не вернулся домой. Причина смерти спортсмена не называется, однако подозрения в криминальной составляющей трагедии отсутствуют.

Марк Итон выступал в НБА в период с 1982 по 1993 год, все сезоны он выступал в «Юте». Благодаря высокому росту (224 см) и хорошей игре в защите он дважды становился обладателем титула лучшего защищающегося игрока НБА.

Также он является рекордсменом НБА по количеству блок-шотов за сезон (456) и по среднему количеству блок-шотов за игру (3,5)

Во время сезона-1995/96 «Юта» вывела номер Итона (53) из обращения.

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