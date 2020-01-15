Агенты Администрации транспортной безопасности Соединённых Штатов в 2019 году изъяли рекордное количество огнестрельного оружия у авиапассажиров, собиравшихся пройти с ним на борт самолёта. 87% конфискованных единиц оружия были заряжены.
В прошлом году при проверках в ручной клади пассажиров было найдено 4432 «ствола». По сравнению с 2018 годом, когда было изъято 4239 единиц оружия, эта цифра увеличилась на 5%, отмечается в пресс-релизе.
Руководитель ведомства Дэвид Пекоски заявил, что продолжающийся рост числа огнестрельного оружия, которое путешественники приносят к контрольно-пропускным пунктам воздушных гаваней, вызывает глубокую тревогу.
Существует правильный способ безопасно путешествовать с огнестрельным оружием. Прежде всего, оно не должно быть заряжено. Его следует упаковать в закрытый кейс с жёсткими стенками, принести на стойку регистрации авиакомпании, чтобы задекларировать, и сдать в багаж, — пояснил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году в США произошло рекордное количество массовых убийств. Расправы, жертвами которых становились четверо или более человек, происходили более 40 раз — это самый высокий показатель за последние полвека.