https://static.news.ru/photo/79c0c006-382b-11ea-949f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NYPD/Global Look Press

Агенты Администрации транспортной безопасности Соединённых Штатов в 2019 году изъяли рекордное количество огнестрельного оружия у авиапассажиров, собиравшихся пройти с ним на борт самолёта. 87% конфискованных единиц оружия были заряжены.

В прошлом году при проверках в ручной клади пассажиров было найдено 4432 «ствола». По сравнению с 2018 годом, когда было изъято 4239 единиц оружия, эта цифра увеличилась на 5%, отмечается в пресс-релизе.

NEWS: TSA officers caught more firearms at checkpoints nationwide in 2019 than ever before in the agency’s 18-year history. Read the full press release: https://t.co/n3Zqyfpcnx pic.twitter.com/Qejm69lzwy — TSA (@TSA) January 15, 2020

Руководитель ведомства Дэвид Пекоски заявил, что продолжающийся рост числа огнестрельного оружия, которое путешественники приносят к контрольно-пропускным пунктам воздушных гаваней, вызывает глубокую тревогу.

Существует правильный способ безопасно путешествовать с огнестрельным оружием. Прежде всего, оно не должно быть заряжено. Его следует упаковать в закрытый кейс с жёсткими стенками, принести на стойку регистрации авиакомпании, чтобы задекларировать, и сдать в багаж, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году в США произошло рекордное количество массовых убийств. Расправы, жертвами которых становились четверо или более человек, происходили более 40 раз — это самый высокий показатель за последние полвека.