В прошлом году при проверках в ручной клади пассажиров было найдено 4432 «ствола». По сравнению с 2018 годом, когда было изъято 4239 единиц оружия, эта цифра увеличилась на 5%, отмечается в пресс-релизе.

NEWS: TSA officers caught more firearms at checkpoints nationwide in 2019 than ever before in the agency’s 18-year history. Read the full press release: https://t.co/n3Zqyfpcnx pic.twitter.com/Qejm69lzwy