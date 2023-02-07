Рейтинг Байдена приблизился к минимуму Опрос Reuters и Ipsos: работу Байдена одобряет 41% американцев

Фото: Yuri Gripas/ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Только 41% американцев одобряет работу президента Джо Байдена, что близко к его минимальным значениям, 65% граждан страны считают, что Белый дом ведет США в неверном направлении. Об этом говорят результаты опроса, который провели агентство Reuters и социологическая служба Ipsos.

Агентство отмечает, что исследование проводилось в преддверии ежегодного выступления президента перед конгрессом. Бадену предстоит отчитаться о достижениях в первой половине президентского срока и изложить планы на вторую половину.

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена составляет 41% — близко к минимальным значениям его президентства. Трехдневный национальный опрос, который завершился в воскресенье, также показал, что 65% американцев думают, что страна находится на неверном пути, против 58% годом ранее, — поясняется в публикации.

Reuters уточняет, что в мае и июне 2022 года популярность Байдена падала до 36% и держалась в районе 40% большую часть года.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1029 совершеннолетних американцев. Организаторы исследования назвали выборку репрезентативной, оценив погрешность результатов в три процента.

Ранее консервативный политический аналитик Чарльз Ортел отреагировал на просьбу прокомментировать ежегодное послание Байдена, которое намечено на 7 февраля. По его словам, Джо Байден и члены его администрации ожидают от конгресса высокой оценки работы, хотя в действительности им следовало бы постыдиться ущерба, причиненного ими внутри и за пределами страны.