Только 41% американцев одобряет работу президента Джо Байдена, что близко к его минимальным значениям, 65% граждан страны считают, что Белый дом ведет США в неверном направлении. Об этом говорят результаты опроса, который провели агентство Reuters и социологическая служба Ipsos.
Агентство отмечает, что исследование проводилось в преддверии ежегодного выступления президента перед конгрессом. Бадену предстоит отчитаться о достижениях в первой половине президентского срока и изложить планы на вторую половину.
Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена составляет 41% — близко к минимальным значениям его президентства. Трехдневный национальный опрос, который завершился в воскресенье, также показал, что 65% американцев думают, что страна находится на неверном пути, против 58% годом ранее, — поясняется в публикации.
Reuters уточняет, что в мае и июне 2022 года популярность Байдена падала до 36% и держалась в районе 40% большую часть года.
Отмечается, что в опросе приняли участие 1029 совершеннолетних американцев. Организаторы исследования назвали выборку репрезентативной, оценив погрешность результатов в три процента.
Ранее консервативный политический аналитик Чарльз Ортел отреагировал на просьбу прокомментировать ежегодное послание Байдена, которое намечено на 7 февраля. По его словам, Джо Байден и члены его администрации ожидают от конгресса высокой оценки работы, хотя в действительности им следовало бы постыдиться ущерба, причиненного ими внутри и за пределами страны.