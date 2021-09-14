Разведка: «Аль-Каида» при талибах сможет вновь организовывать теракты в США

В случае сохранения группировкой «Талибан» (признана террористической организацией, запрещена в России) власти в Афганистане уже через один-два года террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) восстановит свой потенциал для организации террористических актов на территории США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные по оценке угроз нацбезопасности от представителей американских спецслужб.

Согласно актуальным данным, по самым осторожным прогнозам, «Аль-Каиде», вероятно, понадобится от одного года до двух лет для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере представлять угрозу нашей стране, — приводятся в материале слова директора разведывательного управления Минобороны США генерала Скотта Берриера.

В свою очередь заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что спецслужбы уже отслеживают деятельность «Аль-Каиды» по восстановлению своего присутствия в Афганистане. По прогнозам ЦРУ, на это уйдёт также от одного года до двух лет.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.