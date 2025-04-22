Раскрыты причины, по которым США «свернули» разработку гиперзвуковых ракет AT: США признали провал и прекратили разработку гиперзвуковых ракет

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США фактически признали неудачу в разработке новейшего гиперзвукового оружия воздушного базирования (HALO) и свернули программу, сообщает издание Asia Times. Журналисты отметили, что причиной стали «непреодолимые бюджетные проблемы».

В материале говорится, что разработчики должны были наладить «раннюю оперативную готовность» HALO к 2029 финансовому году и «начальную оперативную готовность» к 2031 финансовому году. Это оружие проектировалось для поражения надводных целей с дальних дистанций. Однако, плюсом к имеющимся проблемам с бюджетом, прототипы на испытаниях показали слабые результаты.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи сообщил, что европейские страны запросили у США размещение на своей территории систем с гиперзвуковыми ракетами большой дальности. По его словам, Пентагон располагает несколькими единицами такого вооружения.

Тем временем газета Le Figaro писала, что высокопоставленные военные в странах Европы начали подготовку к потенциальному столкновению с Россией. Они заговорили о «гибридном конфликте» или даже о прямом «боевом столкновении». Французский офицер, который дал интервью журналистам, указал, что военнослужащие «готовятся к худшему».