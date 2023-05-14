Ракета SpaceX отправилась на орбиту с интернет-спутниками Starlink

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press

SpaceX

14 мая в 01:03 (08:03 мск) ракета-носитель Falcon 9 отправилась на орбиту с пусковой площадки космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, об этом сообщила в Twitter компания SpaceX. На борту ракеты находится 56 мини-спутников системы Starlink.

Запуск ракеты Falcon 9 Block-5 с миссией Starlink-5.9 состоялся с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил (SLC-40). Спустя час после запуска все спутники должны быть выведены на орбиту.

Это 85-й запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-й с начала 2023 года.

28 апреля запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas, который мог установить новый рекорд для последовательных стартов SpaceX, был отменен за минуту до начала. Компания вела прямую трансляцию, но на 59-й секунде обратного отсчета руководитель запуска приостановил его.

20 апреля сообщалось, что компания SpaceX предприняла попытку испытать сверхтяжелую ракету Super Heavy и корабль Starship, но корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался. Предположительно, у космического корабля возникли проблемы с отделением первой ступени. Ракета Super Heavy оснащена 33 метановыми двигателями первой ступени и шестью двигателями второй ступени.