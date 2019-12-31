https://static.news.ru/photo/62f910d6-2cae-11ea-8957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Will Lester/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пять граждан ранены в результате стрельбы в американском штате Западная Вирджиния. Инцидент произошёл в городе Хантингтон.

Огонь по жителям открыли в одном из баров. В помещении находились около 50 человек. Некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, передаёт телеканал WOWK-TV.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Саратовский студент открыл стрельбу по автомобилю. Причиной стало недовольство поведением водителя. Шофёр не пропустил пытавшегося повернуть из второго ряда подозреваемого.