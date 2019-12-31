Пять граждан ранены в результате стрельбы в американском штате Западная Вирджиния. Инцидент произошёл в городе Хантингтон.
Огонь по жителям открыли в одном из баров. В помещении находились около 50 человек. Некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Саратовский студент открыл стрельбу по автомобилю. Причиной стало недовольство поведением водителя. Шофёр не пропустил пытавшегося повернуть из второго ряда подозреваемого.
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