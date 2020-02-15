Пассажирки самолёта, летевшего из американского города Атланта в Лос-Анджелес, подрались на борту. Две женщины употребили алкоголь и стали разговаривать слишком громко, что вызвало недовольство третьей.
Она сделала им замечание, сославшись на спящих в лайнере детей,
Членам экипажа пришлось разнимать конфликтующих женщин. На опубликованном в СМИ видео одна из них проходит мимо, а другая называет её террористкой.
Ранее, как писал NEWS.ru, пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен