https://static.news.ru/photo/322ab778-5014-11ea-9057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пассажирки самолёта, летевшего из американского города Атланта в Лос-Анджелес, подрались на борту. Две женщины употребили алкоголь и стали разговаривать слишком громко, что вызвало недовольство третьей.

Она сделала им замечание, сославшись на спящих в лайнере детей, передаёт Daily Mail. В результате между участницами конфликта завязалась драка.

Членам экипажа пришлось разнимать конфликтующих женщин. На опубликованном в СМИ видео одна из них проходит мимо, а другая называет её террористкой.

Ранее, как писал NEWS.ru, пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать.