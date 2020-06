Протестующие в Вашингтоне едва не сожгли «церковь президентов»

С исторического здания был сорван флаг, его демонстранты сожгли. В церкви, построенной в начале 19 века, разбили окно, а на стене оставили надписи. Расположенное недалеко от Белого дома здание удалось спасти пожарным, потушившим возгорание в цокольном этаже, передаёт NBC Washington.

Breaking: St. John's Episcopal Church, a National Historic Landmark near the White House, has been set on fire by rioters. pic.twitter.com/MXUNFJQ5Tp