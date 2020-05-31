Протестующие в Вашингтоне едва не сожгли «церковь президентов»

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Участники протестных акций в столице США Вашингтоне осквернили и подожгли церковь Святого Иоанна, известную как «церковь президентов».

С исторического здания был сорван флаг, его демонстранты сожгли. В церкви, построенной в начале 19 века, разбили окно, а на стене оставили надписи. Расположенное недалеко от Белого дома здание удалось спасти пожарным, потушившим возгорание в цокольном этаже, передаёт NBC Washington.

Breaking: St. John's Episcopal Church, a National Historic Landmark near the White House, has been set on fire by rioters. pic.twitter.com/MXUNFJQ5Tp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 1, 2020

Церковь называют «президентской», так как именно в ней американские лидеры искали помощи в критические для истории страны моменты.

Как писал NEWS.ru, в столкновениях с протестующими в столице США в период с 29 по 31 мая пострадали более 60 сотрудников Секретной Службы. 11 из них были госпитализированы. Акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими прошли в по меньшей мере 140 городах.