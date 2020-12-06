Проститутка-миллионерша судится с властями Невады из-за закрытия борделей

https://static.news.ru/photo/3e496b7a-379b-11eb-af92-fa163e074e61_660.jpg Элис Литтл Фото: thealicelittleofficial/instagram.com

Закрытие легальных публичных домов в Неваде в связи с пандемией коронавируса привело власти штата к судебному разбирательству. За права работниц секс-индустрии, оставшихся без средств к существованию, борется Элис Литтл, самая высокооплачиваемая проститутка в США.

Её возмутил даже не сам факт закрытия борделей, которые не работают с 17 марта, а то, что другие заведения, оказывающие услуги, связанные с «телесным контактом», продолжают работать — спа-салоны и массажные салоны. По словам девушки, было бы более логичным, если бы оказались закрыты все подобные предприятия.

То, что массажным салонам, косметологам, спа-салонам, эскорт-сервисам и другим подобным службам вновь разрешили открыться, наводит меня на мысль, что решение губернатора оставить закрытыми бордели — вопиющая дискриминация легальных секс-работников Невады. Я не могу позволить губернатору безнаказанно лишить средств к существованию целый класс трудолюбивых женщин, поэтому я обращаюсь в суд, — приводит слова Элис Литтл Daily Star.

В отсутствие возможности зарабатывать привычным образом девушка пытается поддерживать финансовое благополучие в Интернете. Она является достаточно популярным видеоблогером, кроме того, ей пришлось завести страницу на сервисе OnlyFans, платном для подписчиков. Вместе с тем, по данным источника, в лучшие времена она могла заработать до миллиона долларов в год, что делает её самой высокооплачиваемой работницей секс-индустрии в США.

Однако она рискует лишиться значительной части состояния из-за разбирательств. Чтобы избежать этого, она завела страницу на краудфандинговой платформе и призывает поклонников оказать поддержку ей и её коллегам.

Как известно, юридические баталии стоят недёшево. До сих пор я финансировала судебный процесс за свой счёт, а теперь прошу вас о помощи, чтобы я смогла довести дело до победы, — заявила Литтл.

Как ранее писал NEWS.ru, в Тюмени проститутки обратились в полицию с жалобой на банду вымогателей. В соцсетях отмечают, что рэкетиры приходят толпой и с оружием. Они требуют платить «за крышу».