Прорванная труба помешала подсчёту голосов в одном из округов Джорджии

https://static.news.ru/photo/3ecb5338-1e91-11eb-8f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: fultoninfo/twitter.com

Сотрудники избирательной комиссии в самом густонаселённом округе штата Джорджия Фултоне задержали начало подсчёта голосов, поданных по почте, на четыре часа.

Как пишет Atlanta Journal-Constitution, на участке, расположенном в спортивном комплексе State Farm Arena, прорвало трубу канализации. Сотрудники избиркома не приступали к подсчёту голосов, пока неполадку не устранили. Ремонтные работы заняли около двух часов. По предварительным данным, разлившаяся вода не нанесла ущерба бюллетеням.

В другом округе Джорджии, Гуиннетт, подсчёт голосов также занимает больше времени, чем планировалось. Причины задержки пока неизвестны.

Около 65 миллионов американцев проголосовали на президентских выборах по почте. Это около двух третей от общего числа проголосовавших досрочно. Беспрецедентное по масштабам предварительное голосование организовали из-за связанных с COVID-19 рисков.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.