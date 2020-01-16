https://static.news.ru/photo/6cfaa7ce-3862-11ea-aa54-fa163e074e61_660.jpg Фото: bcsonews/facebook.com

Страдающую деменцией жительницу американского штата Калифорния нашли живой в горах к северу от Сакраменто после недельного поиска.

Во время облёта местности на вертолёте офиса шерифа округа Бьютт один из участников спасательной операции заметил занесённый снегом автомобиль. Машина по описанию была похожа на авто 68-летней пропавшей Полы Бет Джеймс. Пилот посадил вертолёт, после чего два сотрудника офиса шерифа добрались до транспортного средства. В нём они обнаружили женщину, сказано в пресс-релизе.

Джеймс доставили в госпиталь, её состояние оценивается как стабильное.

Ранее NEWS.ru писал, что 30-летний житель американского штата Аляска Тайсон Стил выжил, проведя три недели на морозе. Мужчину, дом которого сгорел, обнаружили пролетавшие на вертолёте военные, которые увидели на снегу надпись SOS.