Прокуратура США завела около 100 дел после захвата Капитолия

https://static.news.ru/photo/975b6f7e-5767-11eb-a318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

98 уголовных дел было заведено после захвата Капитолия в американской столице, сообщил исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин.

У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, — сказал он.

Кроме того, прокуратура открыла 275 досье на подозреваемых. По его словам, к концу 15 января число досье превысит 300, передаёт РИА Новости.

Представитель ФБР Стивен Дантуоно в свою очередь рассказал, что представители правоохранительных органов задержали больше 100 человек и выявили больше 270 подозреваемых.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.

Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков.

Накануне спецслужбы США установили личность гражданина, который избил сотрудника полиции флагштоком возле здания Капитолия в Вашингтоне. Согласно полученным данным, нападавшим оказался житель штата Арканзас Питер Фрэнсис Стаджер. На одном из видеороликов видно, как он наносит множество ударов стражу порядка, после чего тот падает и его атакуют другие протестующие. Мужчину опознали два человека. Один из них разговаривал со Стаджером после акции. Он заявил, что принял пострадавшего за сторонника ультралевого движения Антифа, несмотря на форму правоохранителя, писал NEWS.ru.