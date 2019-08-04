https://static.news.ru/photo/31029dd0-b6da-11e9-817f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Liwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Смертной казни будет добиваться гособвинение для злоумышленника, который устроил стрельбу в Техасе. Соответствующее заявление сделал прокурор округа Эль-Пасо.

Государственное обвинение — убийство, в отношении него может быть избрана смертная казнь, — цитирует окружного прокурора ABC News .

JUST IN: El Paso district attorney says prosecutors will seek death penalty for suspect in deadly Walmart mass shooting in El Paso, Texas: "The state charge is capital murder, and so he is eligible for the death penalty." https://t.co/W8YTVqgyyL pic.twitter.com/xN6lU7mUq1 — ABC News (@ABC) 4 августа 2019 г.

Как писал News.ru, в результате инцидента в городе Эль-Пасо на западе штата Техас погибли 20 человек. По данным полиции, стрелявшим оказался 21-летний Патрик Крузиус из Мак-Аллена. Перед инцидентом он опубликовал в Twitter манифест, в котором выразил поддержу новозеландскому убийце-неонацисту Брентону Тарранту.