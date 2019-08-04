Фото: Liu Liwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Смертной казни будет добиваться гособвинение для злоумышленника, который устроил стрельбу в Техасе. Соответствующее заявление сделал прокурор округа Эль-Пасо.

Государственное обвинение — убийство, в отношении него может быть избрана смертная казнь, — цитирует окружного прокурора ABC News.

Как писал News.ru, в результате инцидента в городе Эль-Пасо на западе штата Техас погибли 20 человек. По данным полиции, стрелявшим оказался 21-летний Патрик Крузиус из Мак-Аллена. Перед инцидентом он опубликовал в Twitter манифест, в котором выразил поддержу новозеландскому убийце-неонацисту Брентону Тарранту.

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