«Приятно видеть»: Трамп заявил, что лидеры просят его уменьшить пошлины Трамп заявил, что многие лидеры просят его сократить пошлины

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Дональд Трамп

Многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить таможенные тарифы, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он уверен, что для других государств будет нелегко «исправить последствия злоупотреблений» Штатами, и дал иностранцам совет — «приезжайте в Америку и стройте в Америке».

Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них, — написал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп принял решение приостановить введение торговых пошлин. Журналисты отметили, что к этому его подтолкнула беседа с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником. Они смогли свести на нет влияние торгового советника Питера Наварро, «который постоянно крутился около Овального кабинета».

До этого заместитель директора по исследованиям Китая в консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Кристофер Беддор указал, что китайская экономика столкнется с серьезным провалом из-за торговой войны с США. Пекин и так вынужден бороться с многолетним дефляционным шоком, однако в скором времени его может ожидать еще один, констатировал он: после того как американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины, поставки китайской продукции стали практически нереальными.