Президент США Байден заявил, что лучше Трампа борется с коронавирусом

Действующий президент США Джо Байден заявил, что он более успешен в борьбе с коронавирусом и в экономике, чем его предшественник Дональд Трамп. Своё заявление глава государства сделал на митинге в поддержку кандидата в губернаторы штата Виргиния от Демократической партии Тарри Маколиффа. Слова Байдена приводит РИА Новости.

В ходе выступления Байден назвал конкурента Маколиффа — республиканца Гленна Янгкина — «прислужником» Трампа, который стесняется этой связи, но поддерживает дурные идеи и плохой послужной список экс-президента.

Дональд Трамп — единственный президент со времен Герберта Гувера в 1930-х годах, за четыре года правления которого больше рабочих мест было потеряно, чем создано. А мы всего за девять месяцев работы создали больше рабочих мест, чем любой президент в истории Америки за тот же период, — заявил Байден.

Он также отметил, что при Трампе были разработаны вакцины от коронавируса, однако в рамках прививочной кампании вакцинацию прошли всего два млн американцев, в то время как за время правления Байдена прививки сделали больше 190 млн граждан.

Также Байден отметил хорошую ситуацию на фондовом рынке, сложившуюся за время его президентства и припомнил бывшему сопернику штурм Капитолия его сторонниками.

Для Дональда Трампа восстание — это не нападение на Капитолий. Нет, для Трампа восстанием стали выборы 3 ноября, — заявил Джо Байден.

Выборы губернатора Виргинии назначены на 2 ноября. Согласно опросам, Маколифф, возглавлявший штат в 2014–2018 годах, идёт наравне с Янгкином — предпринимателем, пробующим свои силы в политике.

Ранее в США назвали два провала Байдена в отношении России.