В США назвали два провала Байдена в отношении России

Слабость президента США Джо Байдена стала причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона. С таким обвинением выступили в статье для издания National Interest обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл.

Первое, что смутило авторов статьи, это то, что Байден «позволил» России достроить газопровод «Северный поток — 2». Этот шаг они назвали «жалкой капитуляцией».

Джо Байден баллотировался в президенты как ястреб, пообещав жёстко ответить на проступки Кремля. Тем не менее, его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика — первым провалом, — написали Берман и Гилл.

По мнению обозревателей, такое решение выглядит «странно» в контексте внутренней политики.

Безоговорочная отмена трубопровода Keystone XL и подавление американского нефтегазового сектора отправили энергетическую независимость в прошлое, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности, — говорится в материале.

Вторым поражением Байдена, по мнению авторов статьи, является реакция РФ на обращение США к странам Средней Азии в связи с возможным размещением там баз американских войск. Берман и Гилл отмечают, что Россия дала понять, что не потерпит размещения американских военных объектов в Узбекистане или Киргизии.

Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии, — изумляются авторы.

Они также сообщают, что администрация Байдена приняла это предложение во внимание. Обозреватели утверждают, что ничего подобного невозможно было вообразить, когда у власти находился Дональд Трамп.

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