Песков оценил перспективы встречи Путина и Байдена

Понимание того, что в обозримой перспективе должна состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, есть. Однако пока не стоит забегать вперёд, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперёд. Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина с Байденом вполне реальна в том или ином формате в текущем году. В предыдущий раз главы государств встречались в Женеве 16 июня 2021 года.

Тема встречи двух лидеров обсуждалась во время визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая прибыла в Россию 11 октября с трёхдневным визитом для проведения переговоров с российскими дипломатами и официальными лицами других ведомств. Песков впоследствии сообщил, что в ходе консультаций Кремлю удалось достичь некоторого понимания о продолжении контактов Путина и Байдена.