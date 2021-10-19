В Кремле заявили о возможной встрече Путина и Байдена в этом году

Встреча президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом вполне реальна в том или ином формате в текущем году. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее главы государств встречались на совместном саммите в Женеве.

Ещё раз повторяю, что во время недавней встречи [помощника президента РФ Юрия] Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определённые понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем, — сказал Песков.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Россию 11 октября с трёхдневным визитом для переговоров с российскими дипломатами и официальными лицами других ведомств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что во время её визита Кремлю удалось достичь некоторого понимания о продолжении контактов Путина и Байдена. Он уточнил, что как только появится конкретика, он всё расскажет.