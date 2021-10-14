В Кремле оценили переговоры Ушакова и Нуланд

Кремлю удалось достичь некоторого понимания о продолжении контактов президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена во время визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Нуланд прибыла в Россию 11 октября с трёхдневным визитом для переговоров с российскими дипломатами и официальными лицами других ведомств

Песков напомнил о встрече Нуланд с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым. По его словам, во время переговоров удалось достичь некоторого понимания о продолжении контактов на высшем уровне.

Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом, — сказал представитель Кремля.

Ранее Нуланд провела переговоры с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком и помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Она назвала эти встречи «продуктивными».

Козак отметил, что обсудил с Нуланд ситуацию в Донбассе и урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. Замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что диалог был обстоятельный и конструктивный.