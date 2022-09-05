Предчувствие сексуальной войны: женщины в США готовятся к геноциду мужчин Если в Америке вспыхнет новая гражданская война, это будет война между женщинами-либералками и мужчинами-консерваторами

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Американское общество стремительно раскалывается не только по политическому, расовому или социальному признакам. По данным социологов, самый глубокий и непримиримый раскол намечается по признаку пола. В отличие от противоборствующих политических лагерей, где их участники могут перебегать на другую сторону, гендерные границы редко пересекают туда или обратно (за единичными исключениями в лице трансгендеров). NEWS.ru выяснил, как война полов в Америке меняет лицо политической системы страны и каким может быть её исход.

Американские социологи долгое время не обращали внимание на гендерную составляющую политической повестки, по умолчанию полагая, что в такой политически корректной и суфражированной стране как США мужчины и женщины практически ничем не отличаются друг от друга. Поэтому проведенное Центром изучения американской жизни (СSAL) при поддержке службы Gallup исследование повергло социологов в шок. Оказалось, что американские мужчины безнадежно проиграли американским женщинам лидерство в праве определять направление внутренней политики и отставание пола, который по инерции называют сильным, уже невозможно сократить.

То, что социологи проглядели этот геологический сдвиг, вполне объяснимо. Вплоть до 2018 года политическая ориентация мужчин и женщин примерно совпадала с сексуальной, и год от года если и колебалась, то в относительно узком коридоре. Начиная с 1998 года, когда СSAL начал проводить такого рода опросы. Тогда количество мужчин и женщин, придерживавшихся либо консервативных, либо либеральных взглядов, было примерно одинаковым: в среднем 30% тех и других относили себя скорее к либералам, прочие — к сторонникам традиционных ценностей.

Так продолжалось до 2018 года, в котором случилось что-то, что социологи не могут единодушно объяснить, но с чем спорить бессмысленно. В том году процент женщин, разделяющих леволиберальные взгляды, резко пошел в отрыв: о своей принадлежности к либеральному лагерю (без уточнения, что под этим понимается), заявили 35% женщин и только 25% мужчин. А в мае 2022 года (дата последнего по времени опроса) этот разрыв сделался широким, как Гранд-каньон: к либеральному лагерю себя отнесли уже почти 45% женщин, при том, что процент либерально мыслящих мужчин остался без изменений, те же 25%.

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Все опросы проводились среди респондентов в возрасте 18 до 29 лет — то есть среди аудитории с максимальной степенью социальной мобильности, когда молодые люди активно ищут свое место в американской жизни и поэтому, соответственно, легко меняют и политические взгляды.

Исследователей поражает не только факт растущего отрыва в политической активности девушек от юношей, но и направление, в котором этот отрыв наблюдается. Ученые ломают голову над тем, почему женщины, которые чисто биологически всегда тяготели к стабильности, в последние годы массово переходят в лагерь «низвергателей основ», «отменщиков», «революционеров» и прочих борцов за восстановление справедливости (в том виде, как это видят американские левые).

Перед социологами стала задача объяснить, произошла ли эта «женская революция» из-за того, что в американском обществе практически не осталось эксклюзивно мужских профессий (женщины служат в полиции и армии, водят большегрузы), что всё более обычным становятся браки между двумя женщинами и т. д, либо как раз эти социальные изменения являются следствием изменившихся взглядов у женщин.

Хотя этот вопрос относится к разряду вопросов про курицу и яйцо, в целом социологи сходятся в предположении, что это не столько женщины выиграли битву, сколько мужчины добровольно оставили свои позиции на фронте войны полов.

Молодые женщины больше заинтересованы в том, чтобы тенденции на уничтожение гендерных границ стали необратимыми, потому что это расширяет их социальные возможности. Они отвоевывают плацдарм за плацдармом, начиная с устройства школьного образования, где мальчики с первого дня оказываются в положении обороняющихся. Масла в огонь подлило появление на политической арене Дональда Трампа, который для большинства женщин выглядит как пугало, — пишут авторы исследования.

Данные статистики подтверждают, что именно девушки являются сегодня социальной базой тех сил, которые не желают «видеть Америку снова великой». Девушки стремительно нагоняют парней среди студентов высших учебных заведений, этих традиционных «рассадников либерализма» (во всех странах, не только в Америке). Если в 1970 году девушки составляли только 12% выпускников американских колледжей и вузов, то в 2021 году эта цифра выросла до 46%.

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Помимо структурных изменений в американской экономике, социальные психологи отмечают такой сугубо биологический фактор, как склонность женщин острее реагировать на чужие страдания и несправедливость. Именно это свойство женского мозга толкает «слабый» пол в либеральный лагерь, где борьба за всеобщее счастье является политическим императивом, невзирая на последствия.

В исследовании СSAL содержится догадка, что именно эта направленность активности женщин и подталкивает мужчин глубже окапываться на тех немногих позициях, которые у них пока сохраняются. В идеологическом смысле это означает их тяготение к социальной консервации, самым ярким воплощением чего в Америке последних лет стал феномен того самого Дональда Трампа с его официально декларируемой политикой разворота к корням доброй старой («великой») Америки, где мужские и женские гендерные роли были четко распределены, сказал NEWS.ru социальный психолог Максим Киселёв.

Всё происходящее меня ничуть не удивляет, потому что трампизм является в каком-то смысле реваншем, инстинктивной «болевой реакцией» американских мужчин не только на конкретные эксцессы феминизма и либерализма, а в целом на засилие политкорректности, которая лишает мужчин возможности проявлять присущие им от природы качества: силу, лидерство, ответственность за семью и т. д. Американская женщина — это вообще особый психотип; ей по натуре присущ дух противоречия, что и делает её движущей силой на всех исторических распутьях. И если женщина, это правда, вообще остро реагирует на различные несправедливости, то у американских женщин это чувство обострено десятикратно. Максим Киселёв доктор социальной психологии, профессор РУДН

В том числе поэтому право женщин на аборт стало главной лакмусовой бумажкой, которая ныне определяет, к какому лагерю относится каждый конкретный американец. Интересно, что второй по уровню противоречий темой социологи называют отношение к порнографии: по их данным, либералы гораздо чаще склонны критиковать эту индустрию, в которой они видят «потакание животным инстинктам мужчин» и требуют запретить порно как «орудие порабощения женщин».

Всё это вместе взятое привело к четкому гендерному различию между главными политическими партиями США. В данное время в руководстве Демпартии преобладают женщины, и её электорат с каждыми выборами на всё больший процент состоит из женщин с высшим образованием. Одновременно Республиканская партия превращается в движение с мужским лицом, причем чем ниже у мужчины уровень образования и социальный статус, с тем большей долей вероятности он будет голосовать за республиканцев.

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В принципе, исследование CSAL еще раз подтверждает кризис патриархата, все более заметный в развитых странах Запада (на Востоке несколько иная специфика).