Правовед назвал важный итог встречи на Аляске Путина и Трампа

Правовед Хелали: после встречи Путина и Трампа акции оборонных компаний упали

После саммита на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина акции американских оборонных компаний пошли вниз, рассказал НСН член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали. По его словам, многие бизнесмены и крупные компании с обеих сторон хотят, чтобы экономические связи между РФ и США возобновились.

Акционеры позитивно отреагировали на возможность окончания [конфликта] на Украине. Есть индикаторы, которые указывают, что акции военных компаний пошли вниз на фоне последних политических событий, — заявил он.

Он рассказал, что все стремятся к налаживанию экономических связей, чтобы избежать повторения санкционного сценария с Индией. Очень важно, чтобы обе страны не только нашли решение конфликта, но и оказали положительное влияние на глобальную экономику, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты получили рекордный доход в 2024 финансовом году из-за конфликта на Украине. Американский экспорт вооружений и военной техники составил $318,7 млрд.