Познер заявил, что имиджу США нанесён долгосрочный ущерб

https://static.news.ru/photo/976319aa-5a36-11eb-9d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последние события, произошедшие на территории США, нанесли имиджу государства долгосрочный ущерб, есть вероятность, что полностью с ним страна может и не справиться. Такое мнение высказал журналист Владимир Познер.

По словам телеведущего, ранее Штаты постоянно говорили о своём преимуществе. Американские лидеры, в частности Рональд Рейган, заявляли, что их государство является лучшим в мире, светочем свободы и демократии. США утверждали, что все в мире должны смотреть на них и брать с них пример. И такой подход вызывал раздражение в большом количестве стран — не только в России.

Однако, подчеркнул Познер, недавние события нанесли имиджу Штатов долгосрочный ущерб, с которым не получится справиться в ближайшее время.

США теперь трудно будет показывать в пример свою демократию, им сразу же скажут, что видели, какая у них демократия, — заявил ведущий в разговоре с журналистом телеканала RTVI.

Также Познер высказался о блокировке аккаунтов действующего американского президента в социальных сетях. По его мнению, данное решение никак не противоречит поправке в Конституцию США, в которой идёт речь о свободе слова. Дело в том, что поправка в Основной закон говорит о недопустимости вмешательства государства, а не частных компаний.

3 ноября в Штатах прошли президентские выборы. Победу одержал кандидат от демократов Джо Байден, обошедший действующего президента Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй срок. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами выборов, которые называл фальсифицированными.

В день утверждения итогов выборов в Конгрессе США на Капитолийском холме вспыхнули массовые беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и помешали заседанию конгрессменов. В результате беспорядков погибли четверо протестующих и один полицейский.

Как ранее писал NEWS.ru, сложно говорить о том, был ли у России интерес в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, ведь за первый срок у власти республиканец не сделал никаких положительных шагов в отношении РФ, хотя обещал наладить диалог между странами, заявил телеведущий Владимир Познер.