https://static.news.ru/photo/f88cf448-e5c1-11e9-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Бездомная россиянка, ставшая необычайно популярной благодаря ролику в Интернете, где она исполняет арию из оперы в метро Лос-Анджелеса, может заключить контракт со звукозаписывающей студией.

Известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд собирается предложить ей контракт с собственным лейблом Silver Blue Records, — сообщает TMZ.

По словам продюсера, он хочет создать новый хит, в котором смешаются жанры классической и электронно-танцевальной музыки. Даймонд, как и все, увидел ролик в Сети и теперь хочет помочь певице «взорваться».

Всё началось с видео, которое в Twitter выложили полицейские Лос-Анджелеса. На нём бездомная женщина в вестибюле станции метро исполняет арию из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки». Певицей оказалась 52-летняя россиянка Эмили Замурка, эмигрировавшая в США в начале 1990-х годов. Она работала в ресторанах, в доме престарелых, давала в церкви уроки игры на фортепиано, но из-за проблем со здоровьем и финансовых трудностей в итоге оказалась на улице и сейчас живёт на соцвыплату от государства в $400 в месяц. По её словам, петь она научилась, подражая оперным певцам из телепрограмм.

Полиция с городским советом создали благотворительный фонд, который собрал уже более $45 тысяч для помощи Замурке.

Как писал News.ru, американская певица и актриса Бейонсе обратилась в суд из-за того, что организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем её дочери Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter). Артистка утверждает, что девочка является «культурной иконой», так как появилась на свет от двух известнейших исполнителей на планете, имея в виду себя и рэпера Шона Кори Картера, выступающего под псевдонимом Jay-Z. Теперь звезда хочет, чтобы имя дочери стало «товарным знаком».