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Отказ американских властей в выдаче виз российским делегатам на Генассамблею ООН прокомментировали в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил, что произошедшее свидетельствует о намеренном пренебрежении Вашингтоном обязанностями принимающей страны ООН. Действия американской стороны он назвал «неразумным и недальновидным шагом».

В своём микроблоге в Twitter дипломат отметил, что международному сообществу пора сделать практические выводы.

Ранее News.ru писал, что отказ Вашингтона выдать визы членам российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН прокомментировал Алексей Пушков. Сенатор назвал инцидент сознательной и продуманной акцией. По его словам, американская сторона не имела права отказывать россиянам в визе, поскольку они ехали не в гости, а с рабочим визитом.

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