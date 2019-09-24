Отказ американских властей в выдаче виз российским делегатам на Генассамблею ООН прокомментировали в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.
Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил, что произошедшее свидетельствует о намеренном пренебрежении Вашингтоном обязанностями принимающей страны ООН. Действия американской стороны он назвал «неразумным и недальновидным шагом».
В своём микроблоге в Twitter дипломат отметил, что международному сообществу пора сделать практические выводы.
It seems that #US wants to worsen further its relations with #Russia. Unwise and short-sighted move which clearly shows that #Washington is deliberately despising its #UN host country obligations. It’s time for international community to draw practical conclusions #UNGA74https://t.co/TCnvW9z9X8
Ранее News.ru писал, что отказ Вашингтона выдать визы членам российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН прокомментировал Алексей Пушков. Сенатор назвал инцидент сознательной и продуманной акцией. По его словам, американская сторона не имела права отказывать россиянам в визе, поскольку они ехали не в гости, а с рабочим визитом.