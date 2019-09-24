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США никогда не ратифицируют Международный договор о торговле оружием. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН.

При этом он заверил, что будет защищать право граждан своей страны на ношение оружия. Ни при каких условиях США не позволят международным организациям нарушать права своих граждан, в том числе...