https://static.news.ru/photo/9ddf5206-dec4-11e9-9edf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал сознательной и продуманной акцией невыдачу американских виз дипломатам из РФ, которые собирались принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Нет, это не частный, а совершенно особый случай: сенаторы ехали не к ним в гости, а на ГА. США вообще не имели права им отказывать, — написал Пушков в посте в Twitter , комментируя отказ посольства Соединённых Штатов разъяснить ситуацию.

В посольстве США назвали «частным случаем» отказ в визе ряду членов СФ и дипломатов для участия в ГА ООН. Нет, это не частный, а совершенно особый случай: сенаторы ехали не к ним в гости, а на ГА. США вообще не имели права им отказывать. Это сознательная и продуманная акция. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 24, 2019

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что десять участников делегации из РФ не получили визы в Соединённые Штаты для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США не выполняют свои обязательства в качестве страны, принимающей Организацию Объединённых Наций. В связи с невыдачей виз гражданам РФ в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель американского посла. В дипмиссии подчеркнули, что не комментируют частные случаи подачи заявок на получение въездных документов, писал News.ru.