Посольство США рекомендовало россиянам оформлять визы в других странах

Посольство США в Москве посоветовало россиянам обращаться за неиммиграционными визами в американские диппредставительства в других странах. Данная просьба связана с сокращением штата сотрудников миссии в соответствии с установленным Россией запретом на наём россиян. Об этом пишет ТАСС.

На неопределённый срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с действиями правительства РФ штат консульских сотрудников был сокращён на 75%, что сделало невозможным оказание соответствующих услуг. В Москве остались доступны только услуги в чрезвычайных ситуациях для американцев.

Власти РФ в апреле 2021 года запретили Штатам нанимать сотрудников из России или третьих стран. Это произошло в ответ на санкции США из-за кибератак и вмешательство в выборы. Также Россия выслала из страны десять американских дипломатов и ограничила краткосрочные диппоездки.