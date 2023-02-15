Посольство России ответило на заявления США о «депортации» украинских детей Посольство в США: Россия делает все возможное для защиты и безопасности украинских детей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Российское посольство в США ответило на претензии в «депортации» украинских детей на территорию РФ, передает РИА Новости. В дипмиссии отметили, что Москва прикладывает огромные усилия для защитить украинских детей от зверств ВСУ.

Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку. Обеспечиваем защиту их жизней и благополучия, — заявили в посольстве.

Кроме того, российские дипломаты призвали США дать «адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого в ходе конфликта гибнут и получают ранения дети».

Ранее МИД России передал Соединенным Штатам ноту из-за вмешательства во внутренние дела страны, заявив, что власти РФ не намерены терпеть антироссийскую пропаганду и в случае продолжения «подрывной работы» все причастные американские дипломаты будут высланы.

Также МИД РФ сделал жесткое представление о необходимости соблюдать российские законы новому послу США Линн Трейси. По словам источника в МИД, американские дипломаты позволяют себе неподобающие высказывания о руководстве России, а также распространяют заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.