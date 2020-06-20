Посольство: около 100 россиян остались в тюрьмах США

https://static.news.ru/photo/1989c70e-b31a-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские власти оставили около 100 граждан РФ отбывать наказание в США, не передав России согласно конвенции 1983 года, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат заявил, что Соединённые Штаты за последние 12 лет добились задержания 53 россиян в третьих странах. Антонов осудил «развёрнутую американской стороной охоту» на граждан РФ.

Под надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам, — отметил Антонов в интервью ТАСС.

По словам посла, российский МИД надеется, что Вашингтон «учтёт гуманитарную сторону вопроса», исполнит международные обязательства и передаст Москве тех, кто уже отбыл длительные сроки.

Как писал NEWS.ru, власти России и Соединённых Штатов обсуждают варианты обмена осуждённого в РФ Пола Уилана на признанных виновными в США Виктора Бута и Константина Ярошенко. Для этого потребуется помилование преступников президентами двух стран. При этом ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российские власти не планируют обменивать осуждённого за шпионаж Уилана.