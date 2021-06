Посол США в России рассказал о повестке переговоров Путина и Байдена

Салливан подчеркнул, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к президенту США в Женеве. Кроме того, он назвал Байдена решительным защитником американских интересов.

AmbSullivan: Looking forward to joining @POTUS in Geneva next week. President Biden is a strong defender of US interests, and we’ll have a great team to support him as we meet with Russian leaders on the full range of pressing issues that affect the U.S.-Russia relationship.