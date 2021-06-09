Посол США в России рассказал о повестке переговоров Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/c7a192fa-c8e4-11eb-b730-96000091f725_660.jpg Джон Салливан Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые пройдут в Женеве 16 июня, будут посвящены всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на отношения двух стран. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан. Его слова цитирует официальный Twitter-аккаунт пресс-секретаря дипломатического представительства Джейсона Ребхольца.

Салливан подчеркнул, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к президенту США в Женеве. Кроме того, он назвал Байдена решительным защитником американских интересов.

У нас будет отличная команда, которая поддержит его во время встречи с российским руководством по всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на американо-российские отношения, — сказал посол.

AmbSullivan: Looking forward to joining @POTUS in Geneva next week. President Biden is a strong defender of US interests, and weâll have a great team to support him as we meet with Russian leaders on the full range of pressing issues that affect the U.S.-Russia relationship. — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) June 9, 2021

Ранее стало известно, что при подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден полагается на десятилетия опыта. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

На текущей неделе стартует первое международное турне Джо Байдена в качестве президента США. Ему предстоит встретиться в Великобритании с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, принять участие в Брюсселе в саммите США — НАТО, а 16 июня в Женеве провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.