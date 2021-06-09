16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Посол США в России рассказал о повестке переговоров Путина и Байдена

08:22, 09 июня 2021
Джон Салливан Джон Салливан Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые пройдут в Женеве 16 июня, будут посвящены всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на отношения двух стран. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан. Его слова цитирует официальный Twitter-аккаунт пресс-секретаря дипломатического представительства Джейсона Ребхольца.

Салливан подчеркнул, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к президенту США в Женеве. Кроме того, он назвал Байдена решительным защитником американских интересов.

У нас будет отличная команда, которая поддержит его во время встречи с российским руководством по всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на американо-российские отношения, — сказал посол.

Ранее стало известно, что при подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден полагается на десятилетия опыта. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

На текущей неделе стартует первое международное турне Джо Байдена в качестве президента США. Ему предстоит встретиться в Великобритании с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, принять участие в Брюсселе в саммите США — НАТО, а 16 июня в Женеве провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео