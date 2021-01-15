Помпео заявил о новых доказательствах вины Китая в появлении коронавируса

https://static.news.ru/photo/383bd220-57be-11eb-ae53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Shen Bohan/Global Look Press

Уходящая администрация президента США Дональда Трампа до последнего продолжает давить на Китай в связи с распространением коронавирусной инфекции. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Штатов есть новые доказательства вины КНР в пандемии COVID-19.

У правительства Соединённых Штатов есть основания полагать, что несколько специалистов Уханьского института вирусологии заболели осенью 2019 года, ещё до первого выявленного случая, с симптомами, которые характеры как для COVID-19, так и для сезонных заболеваний. <...> Пекин продолжает скрывать жизненно важную информацию, необходимую учёным для защиты мира от этого смертельного вируса и последующих, — утверждает Помпео в письменном заявлении, текст которого цитирует NDTV.

Таким образом, госсекретарь фактически обвинил Китай в создании вируса в лабораториях. Стоит, впрочем, отметить, что такое заявление Помпео является продолжением последовательной линии Штатов, которые уже не раз утверждали, что Китай несёт ответственность перед всем миром за появление коронавируса.

Впервые COVID-19 был зафиксировать в городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор инфекция распространилась по миру, унеся жизни более 2 млн человек. А больше всего пострадали от инфекции именно США, где выявлено свыше 23 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стало более 390 тысяч американцев.

В четверг 14 января международная группа учёных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань для того, чтобы исследовать причины возникновения вируса. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения США Алекс Азар заявил об уходе в отставку, но пообещал доработать до конца полномочий. Они для всего кабинета министров истекают 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Правда, уход Азара не связан с пандемией коронавируса — своей отставкой он продемонстрировал отношение к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.