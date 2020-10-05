Помпео: США готовы к провокациям во время болезни Трампа

https://static.news.ru/photo/feec11be-06d3-11eb-938d-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты готовы к возможным провокациям со стороны неких неназванных противников во время болезни президента Дональда Трампа, который заразился коронавирусом. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Наша команда готова... Мы знаем, что есть преступные, злонамеренные действующие лица в мире. США полностью готовы — и Госдепартамент, и наши дипломаты. Я был сегодня с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Милли. Все готовы, — цитирует РИА Новости Помпео.

Президент США Дональд Трамп сообщил 2 октября, что вместе с супругой Меланией заразился коронавирусной инфекцией. Главу государства отправили на лечение в военный госпиталь. Его супруга находится на карантине в Белом доме.

Как писал NEWS.ru ранее, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов перенести следующие теледебаты с действующим американским лидером Дональдом Трампом, заразившимся коронавирусом, если это потребуется.