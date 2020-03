https://static.news.ru/photo/70d7d222-68d7-11ea-b361-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Решение Пекина отозвать аккредитации журналистов трёх основных американских газет навредит общей осведомлённости о пандемии коронавируса. Об этом репортёрам заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.

Китайцы скажут вам, что они хотят, чтобы люди знали больше о стране, и всё же они продолжают предпринимать действия, подобные сегодняшним, когда лишают мир возможности узнать, что на самом деле происходит в их государстве, — сказал высокопоставленный дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что сожалеет о решении властей КНР, и выразил надежду на то, что оно будет пересмотрено. Помпео добавил, что большее количество информации и прозрачности при освещении ситуации с COVID-19 могло бы спасти жизни.

Как писал NEWS.ru, МИД Китая сообщил, что аккредитации отозваны у корреспондентов изданий The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal. В ведомстве пояснили, что меры были приняты после того, как Штаты решили приравнять сотрудников китайских государственных СМИ к иностранным агентам.