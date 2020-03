https://static.news.ru/photo/926a24e2-687f-11ea-8e77-fa163e074e61_660.jpg Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь Фото: Роман Баландин/ТАСС

У нескольких журналистов американских газет в Китае были отозваны аккредитации. Об этом сообщил МИД страны.

Речь идёт о корреспондентах газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

Китай требует, чтобы журналисты с американским гражданством <...>, чьи журналистские удостоверения истекают до конца 2020 года, в течение четырёх календарных дней <...> уведомили МИД КНР и в течение 10 дней вернули свои пресс-карты, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

При этом оговаривается, что журналистам не будет разрешено вести деятельность в КНР, включая её специальные административные районы — Гонконг и Макао. Свои действия Пекин назвал ответом на сокращение Соединёнными Штатами штата китайских СМИ в США, что фактически является высылкой.

Кроме того, Китай потребовал от пяти СМИ США представить данные о своих сотрудниках и финансах в КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что китайское правительство приняло решение аннулировать аккредитацию троих журналистов американского издания The Wall Street Journal, работающих в Пекине.